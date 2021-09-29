Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 29 сентября 2021 года составляет 5404

К аппаратам ИВЛ подключены 215 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 23 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. 19 из них скончались непосредственно от ковида. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– Всего умерли 5404 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 225 человек, короновирусная инфекция – 4 179 человек, – сообщается в оперативной сводке.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 514 человек, состояние которых оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 215 из них.