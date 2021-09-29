Премьеру фильма о погибшем в Сирии алтайском летчике перенесли

Олег Пешков (справа) с братом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Премьеру фильма "Небо" о погибшем летчике Олеге Пешкове из Алтайского края перенесли на октября на ноябрь. Кинолента выйдет в прокат 18 ноября, сообщает ТАСС.

Известно, что также 24 ноября, в день гибели Пешкова, фильм презентуют на российской авиабазе "Хмеймим" в Турции. Изначально премьера фильма планировалась на октябрь.

Фильм "Небо" основан на реальных событиях: истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина. В 2015 году Олег Пешков принимал участие в военной операции в Сирии. Его самолет сбили турецкие истребители, экипаж успел покинуть Су-24, штурман Мурахтин был спасен и доставлен на базу "Хмеймим", а Олега Пешкова расстреляли боевики в воздухе, когда тот спускался с парашютом. В том же году летчику Олегу Пешкову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В съёмках картины были задействованы реальные объекты Министерства обороны РФ, в том числе в Национальном центре оборонной РФ, Липецком авиацентре и авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Фильм снят кинокомпанией "Триикс медиа" совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1". Как ранее рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, художественный фильм "Небо" продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами с Сирии.