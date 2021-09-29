В Алтайском крае 18-летняя девушка хотела сократить путь и попала под поезд

Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда все равно не удалось Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае 18-летняя девушка попала под поезд на железнодорожной станции Усть-Тальменская. Она хотела сократить дорогу, сообщают в пресс-службе регионального линейного управления МВД.

- 18-летняя местная жительница, которая желая сократить дорогу, пролезла под вагоном грузового поезда и начала переходить следующий железнодорожный путь в непредназначенном для этого месте. При этом девушка слушала музыку через наушники, шла с надетым на голову капюшоном, – рассказали в пресс-службе.

Из-за наушников девушка никак не отреагировала приближающийся локомотив, который сигналил ей. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда все равно не удалось. В результате столкновения пострадавшая получила ушиб правой ноги. Ее доставили в тальменскую больницу. Госпитализация пациентке не потребовалась.