Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 сентября 2021 года составило 77 418

По последним данным, в регионе насчитывается 514 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заболевания корнавирусом. Выздоровело 59 пациентов, сообщают в региональном оперштабе.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 418 человека, в т. ч. 5653 детей. Выздоровели 59 309 человек, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края лечатся 2804 человека с коронавирусом. Также там находятся 403 человека с вирусной пневмонией. На дому проходят лечение 336 пациентов.

По последним данным, в регионе насчитывается 514 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.