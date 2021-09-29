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Общество29 сентября 2021 9:43

Барнаульцы жалуются на невозможность записаться в поликлинику из-за роста числа больных

В барнаульских медучреждениях наблюдается большой наплыв пациентов с ОРВИ
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Ограничений по плановой медпомощи в связи с коронавирусом сейчас нет

Ограничений по плановой медпомощи в связи с коронавирусом сейчас нет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы жалуются на невозможность попасть на прием в поликлиники города. Как рассказали читатели «Толка», очень трудно получить талон как по телефону, так и при личном визите в медучреждение.

– Три дня я провисела на телефоне, пытаясь дозвониться до детской поликлиники №5 в Барнауле. В ответ – либо короткие гудки, либо режим ожидания. Заведующая отделением, до которой все же удалось дозвониться, пояснила, что у них большой поток больных детей. Посоветовала набраться терпения и звонить еще, – рассказала читательница Елена.

В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что ограничений по плановой медпомощи в связи с коронавирусом сейчас нет. Однако наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, из-за чего вырос наплыв пациентов в медучреждениях края.