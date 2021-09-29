Жителям Барнаула предлагают пройти опрос о работе общественного транспорта

Пройти опрос можно до 1 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцам предлагают пройти опрос по работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Результаты исследования учтут при разработке проекта новой схемы транспортного обслуживания.

– Заполнение анкеты займет 10-15 минут. Опрос полностью анонимный, его результаты используются в агрегированном обезличенном виде. Как поясняет подрядчик, это поможет сделать общественный транспорт в Барнауле удобнее и современнее, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Пройти опрос можно до 1 ноября.

В мэрии напоминают, что в июне был заключен контракт с «Центром экономики инфраструктуры» на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения Барнаула общественным транспортом. Также проводится обследование пассажиропотока. Предварительный эскиз маршрутной сети подрядчик должен представить в ноябре, итоговый проект – в феврале следующего года.