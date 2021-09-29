Треть барнаульцев считают свой город лучшим для карьерного роста

В Барнауле не видят преград для карьерного роста 29% опрошенных Фото: Олег УКЛАДОВ

Треть барнаульцев в период пандемии заявили, что считают свой город лучшим для карьерного роста. Это подтверждают результаты опроса сервиса оплачиваемой работы SuperJob.

В исследовании приняло участие экономически активное население крупных городов России (более 500 тысяч человек). Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?». Так, в Барнауле не видят преград для карьерного роста 29% опрошенных, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2020 году, в то время как 52% опрошенных утверждают обратное. Еще 19% затруднились ответить на вопрос.

Наряду с Барнаулом положительная динамика наблюдается в Новокузнецке, Томске и Махачкале. В Новокузнецке 27% жителей считают свой город лучшим для карьерного развития, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Это связывают с ростом мировых цен на уголь. Из городов миллионников Москва по-прежнему остается лучшим городом для карьерного роста в России, так считают 71 % жителей, далее следуют Санкт-Петербург (63%) и Казань (51%).

Сложнее всего строить карьеру в этом году в Волгограде, где только 13% горожан из числа опрошенных видят перспективу профессионального развития, а также в Омске (14%) и Саратове (15%). Эксперты связывают результаты опроса с негативным влиянием пандемии коронавируса.