Жители Барнаула могут сделать прививку вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри»

Чтобы сделать прививку против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула могут привиться вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри», сообщают в пресс-службе городской администрации. Этот препарат защищает от четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа

«Противопоказание к прививке - наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострений хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее четырех недель», - пояснила главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Чтобы сделать прививку против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру. Предварительно записываться на вакцинацию не нужно. Также поставить прививку можно в ТЦ «Геомаркет» на пр. Ленина, 154а ежедневно с 10 до 19 часов. Укол делают бесплатно.