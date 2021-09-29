На бийском кладбище могилы завалили глиной

Рядом рыли ямы под место захоронения для безродных Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Жители Бийска пожаловались на беспорядок на Северном кладбище. По словам горожан, могилу их родственника, а некоторые другие ухоженные захоронений копатели бесцеремонно завалили глиной. Об этом они рассказали в паблике «Инцидент Бийск».

– Приехав туда, чтобы покосить траву, мы обнаружили, что могилы завалины глиной по самые верхушки обелисков, где-то у кого-то вообще памятники сломаны и завалены, мне даже с сердцем плохо стал, – написали родственники захороненного

Выяснилось, что рядом рыли ямы под место захоронения для безродных, а землю, чтобы далеко не носить, просто бросали рядом, на ближайшие захоронения.

В администрации Бийска «Банкфаксу» информацию об инциденте подтвердили. Землю с ухоженных могил обещают убрать до 1 октября.