Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 сентября 2021 года составляет 5381

Количество зараженных коронавирусом также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 28 сентября скончались 5381 человек с коронавирусом, в том числе 4160 случаев от COVID-19, 1221 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 23 человека с коронаврусом. 20 скончались из-за COVID-19, три по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом в крае также растет, в крае их уже 77167, в том числе 5624 детей.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48335 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 77167 заболевших: 17268 – у больных внебольничной пневмонией, 51213 – у заболевших ОРВИ, в 8686 случаях – бессимптомное течение.