Алтайские кинологи отдают в добрые руки собак-пенсионеров

Восьмилетняя овчарка Багира по характеру – уравновешенная, спокойная и добрая. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На Алтае кинологи отдадут в добрые руки трех немецких овчарок по кличке Грей, Багира и Рэй. Одна из собак дважды становилась чемпионом соревнований. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

– Девятилетний Грей – служебная собака патрульно-розыскного профиля. Он проходил службу в ЛИУ-8 города Новоалтайска. Грей – двукратный победитель краевых кинологических соревнований среди инструкторов-кинологов учреждений УИС. Собака прошла основной и специальный курсы дрессировки, – отметили в ведомстве.

А кинологи ИК-4 Рубцовска отдадут немецких овчарок Багиру и Рэя. Восьмилетняя овчарка Багира по характеру – уравновешенная, спокойная и добрая. Девятилетний Рэй владеет хорошей оборонительной реакцией. Станет отличным охранником дома.

Состояние здоровья у всех собак удовлетворительные. Есть ветеринарные книжки с необходимыми прививками и обследованиями. Животные ищут новых хозяев из-за возраста.

Всех, кто хочет взять собаку, просят звонить по телефонам: 8 (3857) 24-0-52 – ИК-4, (385 32) 58-7-05 – ЛИУ-8.