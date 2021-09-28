Грузовик насмерть сбил мужчину в Барнауле

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле во вторник, 28 сентября, грузовик «МАЗ» сбил пешехода. Мужчина,скончался на месте происшествия. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ при движении по улице Малахов допустил наезд на пешехода-мужчину, личность которого устанавливается, – отметили в ведомстве.

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.