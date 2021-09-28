Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 сентября 2021 года составило 77167

За сутки выявили 248 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 28 сентября 2021 года увеличилось на 248 человек и составляет 77167 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 28 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 836 человек.Кроме этого, 382 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215, – отметили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 55 человек. Всего вылечившихся – 59250.