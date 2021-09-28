В Барнауле завершился ежегодный фестиваль «Дни алтайского сыра»

Компания «Магнит» впервые в этом году присоединилась к уникальному интерактивному проекту Фото: из архива компании

Фестиваль проходил с 15 по 25 сентября в онлайн и офлайн форматах. Организатором выступило управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Компания «Магнит» впервые в этом году присоединилась к уникальному интерактивному проекту, целями которого являются – формирование культуры правильного и здорового питания у населения, а также продвижение региональных производителей. К совместному участию со стороны федерального ритейла были приглашены такие местные поставщики как Кипринский молочный завод, Барнаульский молочный комбинат, Новоалтайский маслосырзавод и другие.

Фестиваль, помимо торговых сетей и ведущих сыроделов Алтайского края, объединил известных шеф-поваров и блогеров Барнаула. Посетители специального Instagram-аккаунта @altay_cheese_fest получили интересную информацию о культуре сыроделия и полезных сырных рецептах, которые можно легко приготовить из алтайской продукции. «Мы знаем, как жители Алтайского края ценят и любят продукты местных производителей, поэтому подготовили целую программу: ежедневные дегустации сыров от локальных поставщиков, промо продукция и, конечно же, конкурсы и призы, –сообщила Алена Рыбалко, директор Сибирского округа сети «Магнит». – Ценителям местных сыров в результате розыгрыша достались 9 больших сырных корзин в подарок от компании».