Рацпредложение сотрудника «Россети Сибирь» поможет избежать опасных ошибок персонала

Рационализаторское предложение уже получило признание научно-технического совета филиала Фото: из архива компании

Начальник Кулундинского РЭС филиала «Алтайэнерго» Сергей Живкович предложил наносить светоотражающее покрытие на подвижные контакты разъединителей ЛЭП и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Рационализаторское предложение уже получило признание научно-технического совета филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго».

Оперативные переключения энергетики проводят чаще всего для организации аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи и подстанциях в период непогоды. Именно неблагоприятные погодные условия становятся причиной выхода из строя электроустановок. Чтобы как можно скорее устранить неполадки, персонал приступает к активным действиям незамедлительно в любое время суток, в любую погоду.

При производстве оперативных переключений в тёмное время суток, в дождь, снег, туман, нельзя полностью исключить ошибки персонала. Они связаны с визуальным определением положения, а проще говоря, замыкания или размыкания контактов на коммутационных аппаратах. Речь идет о линейных разъединителях на опорах линий электропередачи 10 кВ и разъединителях КТП 10 кВ. Чтобы избежать ошибок, необходимо повысить видимость главных контактных ножей, что поможет безошибочно определить их положение в темноте.

Сергей Живкович предложил наносить светоотражающее покрытие на подвижные контакты. Это позволит более четко просматривать персоналу токоведущие части при освещении их переносным фонарем или фарами бригадного автомобиля. Предложение это имеет большое значение, поскольку поможет избежать случаев травмирования персонала во время производства работ на энергообъектах.

– Однажды мы устраняли технологическое нарушение ночью, во время сильного ветра и мокрого снега, – говорит Сергей Живкович. – На КТП-10/0,4 кВ во время оперативных переключений произошёл излом средней фазы «В» подвижного контакта. С земли мы этого не заметили из-за плохой видимости, да и два других крайних подвижных контакта отключились. Но при проверке отсутствия напряжения обнаружили, что как раз на этой средней фазе «В» оно есть! Работы были приостановлены. Это показательный пример, того, как полное выполнение всех необходимых мероприятий в данном случае, спасло чью-то жизнь! А ведь если бы ограничились только визуальным осмотром, обратив внимание лишь на положения крайних фаз – случилась бы беда. Нанесение светоотражающей краски, конечно не панацея, но будет дополнительным барьером для предотвращения ошибок персонала.