14-летний подросток пропал в Барнауле

Для поисков нужна помощь добровольцев Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропал 14-летний Дмитрий Шалев, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

– Местонахождение Дмитрия Шалева неизвестно с 26 сентября, он ушел в неизвестном направлении,– отметили волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Был одет: серая куртка, серые трико, черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Для поисков нужна помощь добровольцев.