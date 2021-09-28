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Общество28 сентября 2021 10:34

На Алтае в реку Обь слили вредные отходы

Виновных привлекут к ответственности
Герман Архаров
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Река Обь

Река Обь

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский Росприроднадзор выявил превышение загрязняющих веществ в пробах воды, которые взяли из реки Обь недалеко от барнаульского пляжа. Об этом сообщают «Вести Алтай».

– По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено превышение концентрации загрязняющих веществ над предельными допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды реки Обь, – сказала Ольга Исакова, ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора управления Росприроднадзора региона.

В Роприроднадзоре не пояснили, какие именно загрязняющие вещества обнаружили в пробах. Сейчас устанавливают собственника сооружений, являющихся источником сброса сточных вод. Виновных привлекут к ответственности.