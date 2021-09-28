На Алтае в реку Обь слили вредные отходы

Река Обь Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский Росприроднадзор выявил превышение загрязняющих веществ в пробах воды, которые взяли из реки Обь недалеко от барнаульского пляжа. Об этом сообщают «Вести Алтай».

– По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено превышение концентрации загрязняющих веществ над предельными допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды реки Обь, – сказала Ольга Исакова, ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора управления Росприроднадзора региона.

В Роприроднадзоре не пояснили, какие именно загрязняющие вещества обнаружили в пробах. Сейчас устанавливают собственника сооружений, являющихся источником сброса сточных вод. Виновных привлекут к ответственности.