Барнаулец хотел заработать на бирже и потерял более 1 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Тальменского района потерял более миллиона рублей, вложив их в акции, пишет региональное управление МВД.

«53-летний житель Тальменского района увидел в интернете рекламу заработка на бирже, заполнил анкету на сайте, оставив там свои данные и номер телефона. С ним связался мошенник, представившийся игроком на рынке ценных бумаг и предложил дополнительный заработок на акциях», – пояснили в ведомстве.

Получив согласие мужчины, мошенник рассказал, что для торговли необходимо перевести деньги, чтобы подтвердить свою платежеспособность. Житель Алтая взял кредит и перевел 1,2 млн рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».