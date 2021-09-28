На въезде в Барнаул заметили трамваи

Трамваи. Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Во вторник, 28 сентября, автомобилисты, которые въезжали в Барнаул с Нового моста, заметили фуры с трамвайными вагонами. Снимки разместили в группе «Инцидент Барнаул».

– На подъезде к Барнаулу были замечены трамваи. Неужели это те самые, собянинские, – написали пользователи.

Жители краевой столицы предполагают, что обещанные трамваи наконец-то довезли до Барнаула из Москвы.

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин пришли к согласию и столица выделит региону несколько трамваев. 7 апреля комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула заключил муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке десяти трамвайных вагонов Tatra Т3SU.