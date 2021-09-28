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Общество28 сентября 2021 5:30

Жителя Алтая обвиняют в смерти четырехлетней дочери, на которую упала дверь

Мужчина не признал свою вину
Герман Архаров
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

25-летнего жителя Волчихинского района буду судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности четырехлетней дочери. На ребенка упала металлическая дверь, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, днем 15 июня 2021 года в одном из сел Волчихинского района мужчина устанавливал металлическую дверь в проем гаража. Сельчанин, грубо нарушив правила бытовой предосторожности, ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь, которая упала на четырехлетнюю дочку находящуюся рядом, – отмети

Девочку доставили в больницу, где вскоре она скончалась от полученных травм.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал. Уголовное дело направили в суд.