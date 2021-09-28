На Алтае к 2025 году построят четыре отеля и казино

Евгений Дешевых Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На территории игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае инвестор планирует возвести четыре отеля, казино и два слот-зала. Об этом на пресс-конференции рассказал Евгений Дешевых, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

– Действующий инвестор Altai Palace заявил о дальнейших планах по развитию территории. Концепцией предусмотрено строительство с завершением в 2025 году четырех отелей на 830 мест размещения, двух слот-залов и казино, а также сопутствующей инфраструктуры. Altai Palace позиционирует себя не только как игорное заведение, но и как развлекательный комплекс для отдыха людей разного возраста, – сказал Евгений Дешевых.

Он отметил, что в этом году игорную в Алтайском крае посетили более 144,5 тыс. человек. Это на 35% выше уровня прошлого года, а также превышает допандемийные показатели.

Ранее мы сообщали, что за минувшее лето Алтайский край посетили 890 тысяч туристов, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.