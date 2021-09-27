Бийчанка поверила лжесотруднику банка и потеряла более 100 тысяч рублей

Женщина потеряла деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

66-летняя бийчанка попалась на уловку мошенников и потеряла более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Накануне женщине позвонил якобы представитель крупного банка. Мужчина пояснил, что на ее имя пришел денежный перевод в сумме 400 тыс рублей. Для его получения он предложил внести страховой взнос в размере 10%.В противном случае счет якобы будет заблокирован, – отметили в ведомстве.

Пенсионерка сделала все, о чем ее просили. После оплаты бийчанке снова позвонили и рассказали, что есть еще одна транзакция на ее имя в сумме 700 тыс. рублей. Условия для получения были такими же. В этот раз она взяла кредит и внесла деньги.

В общей сумме женщина потеряла 115 тыс. рублей, плюс долговые обязательства Правоохранители возбудили уголовное дело.