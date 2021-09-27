Жители Славгорода согреваются в своих квартирах бутылками с горячей водой

Отопление обещают подключить уже до конца дня Фото: Анна СЕМИНА

Уже пять дней жители Славгорода не могут дождаться, когда батареи в их домах потеплеют. Пока управляющая компания никак не реагирует, приходится согреваться бутылками с горячей водой, сообщает сайт «Вести22».

- Я позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу Славгорода, спросила, есть ли у них хоть какое-то влияние на управляющие компании. Мне в ответ: «А вы им звонили, а вы к ним ходили?». Но неужели это и так не ясно, что отопление должны дать, ведь отопительный сезон уже начался, - говорит жительница Славгорода Светлана Давыденко.

На сегодняшний день в ее квартире не больше 15 градусов тепла. Хотя понятное дело, что назвать это теплом не поворачивается язык. Перед тем, как лечь спать, приходится отогревать постель бутылками с горячей водой. А в той самой управляющей компании уже несколько дней кормят «завтраками» и обещают в скором времени дать тепло.

В самой «Вершине» говорят, что до выходных успели подключить только часть домов, находящихся на балансе и эта работа продолжается. Не исключено, что уже к концу сегодняшнего дня в домах на улице Володарского станет теплее.