Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2021 года составило 76 919

По состоянию на 27 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 746 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 247 новых случаев и составило 76 919 человек. Такую информацию предоставил оперативный штаб региона.

- По состоянию на 27 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 746 человек, - добавляет источник информации.

Вдобавок к этому, в больницах остаются почти 400 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно наблюдаются 17 бессимптомников и 290 долечиваются от пневмонии.

Полностью вылечились от инфекции 59 195 человек (+99 за сутки), скончались 5358 (+20).