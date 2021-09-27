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Здоровье27 сентября 2021 12:07

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2021 года составило 76 919

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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По состоянию на 27 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 746 человек

По состоянию на 27 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 746 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 247 новых случаев и составило 76 919 человек. Такую информацию предоставил оперативный штаб региона.

- По состоянию на 27 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 746 человек, - добавляет источник информации.

Вдобавок к этому, в больницах остаются почти 400 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно наблюдаются 17 бессимптомников и 290 долечиваются от пневмонии.

Полностью вылечились от инфекции 59 195 человек (+99 за сутки), скончались 5358 (+20).