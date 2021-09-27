На барнаульском автовокзале у мужчины похитили три олимпийские банкноты

Похищенные банкноты (фото: пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России)

Сотрудники Линейного управления МВД России по горячим следам раскрыли грабеж средь бела дня: у мужчины на автовокзале украли три олимпийские банкноты номиналом 100 рублей, сообщают в ведомстве.

- Мужчина пояснил, что, находясь на остановочной платформе автовокзала города Барнаула, во время ожидания автобуса у него произошел конфликт с малознакомой девушкой, - говорят в ведомстве.

Спустя некоторое время к нему подошли трое приятелей этой девушку, чтобы выяснить отношения. Применив к потерпевшему насилие, один из них открыто похитил у мужчины банкноты.

Пострадавший обратился в полицию и вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 49-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина. К моменту задержания он успел посетить ближайший магазин, где на похищенные деньги купил алкоголь.

По факту грабежа следственным отделом Алтайского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.