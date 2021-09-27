Рынок недвижимости Барнаула заполонили квартиры в новостройках

Новые квартиры предлагают как с ремонтами, так и под отделку Фото: Анна СЕМИНА

В сентябре в Барнауле рынок недвижимости сдвинулся в сторону новостроек: появилось большое количество предложений о продаже и сдаче в наем, пишет «Толк».

- Это те многочисленные инвесторы, которые массово скупали долевки на стадии «котлована» и до повышения цен, а сейчас решили продать по максимально возможной стоимости, - сообщает издание.

Причем встретить можно разные варианты: и с готовым ремонтом и под отделку. И в новых жилых комплексах у застройщиков уже давно нет таких квартир. Все они находятся во владении частников, соответственно, их цена несколько выше, чем на стадии того же котлована, но при этом спросом они тоже пользуются. В первую очередь, потому что не требуется годами ждать сдачи дома. А во-вторых, это новые не «уставшие» строения с современной планировкой.