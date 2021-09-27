Больше 1800 беременных женщин на Алтае заразились коронавирусом

В крайне тяжелой форме болезнь перенесли 16 пациенток Фото: Олег УКЛАДОВ

За все время пандемии в Алтайском крае зарегистрировано больше 1800 беременных женщин, которые заразились коронавирусом. Об этом «АиФ – Алтай» рассказала заведующая дистанционным консультативным центром с выездными бригадами, врач Алтайского краевого перинатального центра ДАР Татьяна Ефименко.

- На данный момент болеет 56 беременных. Всего за период пандемии с выздоровлением выписали 1756 женщин, – рассказала врач.

В крайне тяжелой форме болезнь перенесли 16 пациенток, пневмония была у 44 женщин, в отделении реанимации побывали 55 беременных.

На сегодняшний день врачи рекомендуют прививаться от коронавируса еще на этапе планирования беременности, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Также вакцинироваться «Спутником V» можно на сроке 22 недель.