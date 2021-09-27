Россельхозбанк выдал на сезонные работы на Алтае свыше 3,6 млрд рублей

Россельхозбанк выдал на сезонные работы аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 3,6 млрд рублей с начала года. Заемными средствами Россельхозбанка воспользовались сотни агрохозяйств Алтайского края и Республики Алтай. На долю среднего, малого и микробизнеса приходится порядка 2,4 млрд рублей, что на 19 % больше, чем годом ранее на эту же дату.

В Алтайском крае уборка зерновых и зернобобовых перевалила за экватор. По данным минсельхоза края, на начало сентября зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены с 1,8 миллиона гектаров, что составляет 55% от посеянного в этом году. Валовой сбор зерна превышает 2,9 миллиона тонн. Набирает темпы уборка масличных сельхозкультур, продолжается кормозаготовка, уборка сахарной свеклы, посев озимых и осенняя обработка почвы.

«Урожай в этом году нормальный, жаловаться грех, цены тоже хорошие. Уборку мы фактически уже заканчиваем, осталось 500 га гречихи убрать и столько же подсолнечника. Мы берем кредиты на сезонные работы, закупаем на эти средства ГСМ, удобрения, средства защиты. Все средства освоили полностью, начинаем возвращать. Сейчас закончим с уборкой, вернем весенний кредит и будем думать еще брать на подготовку к севу следующего года. С кредитами намного выгоднее работать, по той ставке, что есть сейчас. Кроме того, также на кредитные средства Россельхозбанка мы в этом году завершили строительство элеватора на 2 тыс. тонн и двух складов», - прокомментировал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Косихинского района, амбассадор банка Анатолий Иванов.

«Россельхозбанк является одной из ключевых финансовых структур, благодаря которой реализуется механизм льготного финансирования АПК, поэтому делаем все возможное для того, чтобы аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом. Мы очень внимательно относимся к запросам и пожеланиям наших клиентов, предлагая пониженные ставки, льготные условия, дистанционные сервисы и новые привлекательные банковские продукты», - отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты «МикроАПК» и механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов.

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