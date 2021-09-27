Под Барнаулом мужчина застрелил собаку на глазах у детей

Убитая собака (фото: скриншот страницы "Инцидент Барнаул" во "Вконтакте"

В поселке Санниково под Барнаулом война соседей закончилась жестокой расправой над собакой, причем ее застрелили на глазах у детей. Об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».

- Конфликт произошёл из за нескольких побитых кур, которые находились на свободном выгуле. Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку. Полицию сразу вызвали, ещё будет разговор с участковым. Как нам теперь пережить это всё, у детей истерика и стресс,- рассказала пострадавшая Яна.

Ее семья, во что бы то ни стало, намерена наказать убийцу своей собаки. Однако вместе с тем, мнения других участников паблика разделились: одни считают Яну виноватой, так как по их мнению и ее собака была на свободном выгуле и тем более без намордника, а это не менее опасно, чем куры на самовыгуле.

Другие же считают, что надо дождаться окончания расследования и понять кто же все-таки был неправ, так как из этой истории мы знаем только финал, а вот сколько длился конфликт соседей и был ли это разовый самовыгул собаки или нет, сколько именно кур она уничтожила и за раз или это было систематически – все это пока неизвестно.