На Алтае полицейские раскрыли кражу, о которой не заявляли

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Онгудайского отделения полиция раскрыли кражу, совершенную в апреле 2019 года, о которой пострадавшая сторона даже не заявляла. Подробности сообщили в региональном главке МВД.

- Предварительно установлено, что в апреле 2019 года сельчанин поехал в тайгу собирать опавшие сухие рога животных, - рассказывают в ведомстве.

Во время осмотра территории он наткнулся на пасущегося марала, на территории маральника, принадлежащего односельчанину. 37-летний мужчина решил пристрелить животное, а мясо забрать себе.

Он достал ружье, сделал свое грязное дело, разделал тушу, погрузил все в автомобиль и уехал домой.

В дальнейшем он продал панты неизвестному мужчине за 20 тысяч рублей. Деньги потратил на покупку бензина, еды и одежды.

Примечательно, что о краже марала его владелец узнал от полицейских. Соответственно и не было заявления, а непосредственно факт кражи выявился в ходе отработки оперативной информации. Подозреваемого доставили в отделение, где он во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело.