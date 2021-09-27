На Алтае продолжается сезон активности клещей

Больше 9700 человек за этот год пострадали от присасывания клещей Фото: Анна СЕМИНА

Несмотря на морозы и дожди, в Алтайском крае продолжается сезон активности клещей. На сегодняшний день от них пострадали уже 9738 человек, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

- За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 150 жителей Алтайского края, - уточняют в ведомстве.

Из общего числа пострадавших 2843 – это дети, возрастом до 14 лет. Им был введен иммуноглобулин и установлено наблюдение.

В текущем сезоне уже было официально зарегистрировано 277 случаев заболевания клещевым тифом и 15 подозрений на заболевание иксодовым боррелиозом. У 13-ти человек комиссия подтвердила энцефалит, и среди них есть двое детей до 14 лет. В стационарах остаются еще двое пациентов, у которых также подозревают опасную инфекцию.

- Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации края для решения вопроса о введении иммуноглобулина, - добавляют в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, сезон активности клещей будет продолжаться примерно до середины октября, но все зависит от погоды – она должна быть теплой и сухой.