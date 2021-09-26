Спасатель из Барнаула дал рекомендации, как действовать при нападении вооруженного человека

Андрей Оноприенко (фото: скриншот видео Вести22)

Спасатель из Барнаула Андрей Оноприенко собрал рекомендации, как следует поступать в случае нападения вооруженного человека. Об этом сообщает сайт «Вести22».

Во время сбора информации он изучил рекомендации специалистов из разных областей и даже пообщался с американскими коллегами.

- У нас есть рекомендации, как действовать при пожаре, есть рекомендации ФСБ, как себя вести конкретной ситуации, - говорит Оноприенко. - Сначала зарубежные коллеги скинули одну методическую, о том, так действуют полицейские пожарные подразделения именно при штурме, при ликвидации угрозы. Это не совсем то, но тоже достаточно интересно почитать.

А в целом, по словам спасателя, все сводится к трем правилам: бежать и прятаться или атаковать. Но при этом в последнем случае необходимо действовать сообща. Допустимо использовать подручные средства: дезодоранты, газовые баллончики, куски стекла. В общем, все то, чем можно дать отпор противнику.