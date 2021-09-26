В Барнауле водитель разбился после столкновения со столбом

ДТП на Солнечной Поляне в Барнауле (фото: скринщот страницы https://vk.com/incident22)

В воскресенье утром, 26 сентября, в Барнауле произошло смертельное ДТП – водитель разбился, столкнувшись со столбом. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

- На Солнечной поляне напротив «Карандин-Арена» произошло ДТП - легковой автомобиль сбил столб со знаком пешеходный переход. У автомобиля смята крыша. На месте работают медики и сотрудники МЧС, - рассказал участник сообщества Никита.

На момент публикации информации о состоянии водителя не было, но позже стало известно, что он все-таки погиб.

По предварительной информации, за рулем иномарки был 42-летний мужчина. Автолюбители считают, что он мог не справиться с управлением из-за неровности на дороге: на большой скорости из-за нее машину подбрасывает и она ведет себя непредсказуемо. А судя по характеру повреждений, не исключено, что легковушка ехала с превышением.

По факту аварии проводится проверка.