Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2021 года составило 76 672

За сутки число инфицированных выросло на 249 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 249 новых случаев и составило 76 672. Об этом сообщают в оперативном штабе региона.

- По состоянию на 26 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 674 человека, - рассказывают в оперштабе.

Помимо этого, на лечении в стационарах остаются 370 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно наблюдаются 14 бессимптомных вирусоносителей и 311 пациентов с остаточными признаками воспаления легких.

К сегодняшнему дню полностью выздоровели 59 096 человек (+98 за сутки), скончались 5338 (+21).