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Здоровье26 сентября 2021 10:51

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2021 года составило 76 672

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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За сутки число инфицированных выросло на 249 новых случаев

За сутки число инфицированных выросло на 249 новых случаев

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 249 новых случаев и составило 76 672. Об этом сообщают в оперативном штабе региона.

- По состоянию на 26 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 674 человека, - рассказывают в оперштабе.

Помимо этого, на лечении в стационарах остаются 370 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно наблюдаются 14 бессимптомных вирусоносителей и 311 пациентов с остаточными признаками воспаления легких.

К сегодняшнему дню полностью выздоровели 59 096 человек (+98 за сутки), скончались 5338 (+21).