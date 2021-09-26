В Волчихе на свалку выбросили десятки российских паспортов

Выброшенные документы (фото: скриншот страницы vk.com/incident22)

Жители алтайского села Волчиха обнаружили на местной свалке десятки российских паспортов. Об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте» Мария.

- Судя по всему замененные паспорта просто выбросили, хотя их должны были уничтожить путем сожжения либо измельчения, - рассказала Мария.

Судя по некоторым снимкам, часть паспортом принадлежат умершим людям. По остальным причины неизвестны. Чтобы избежать утечки информации местные жители вызвали полицейских дабы зафиксировать нарушение и изъять документы, чтобы в дальнейшем уничтожить их положенным образом.