Мошенники не смогли обмануть жительницу Бийска

Мошенники предлагали взять займ и перевести его на "безопасный счет" Фото: Анна СЕМИНА

Мошенники пытались обмануть 51-летнюю жительницу Бийска, но у них ничего не получилось. Подробности неудавшейся аферы рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Женщине позвонил неизвестный, сказал, что он якобы сотрудник банка. По его словам, злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит, - рассказывают в полиции.

Для того, что «мошенники» не смогли провернуть свою аферу, якобы требуется взять займ самой, а затем перевести его на «безопасный счет». К счастью, женщина была в курсе таких схем обмана, читала памятку, которую ей приносил участковый, так что не поддаваясь панике она просто положила трубку и передала информацию в полицию.