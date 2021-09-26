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Общество26 сентября 2021 7:40

Мошенники не смогли обмануть жительницу Бийска

Она была знакома с мошенническими схемами
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Мошенники предлагали взять займ и перевести его на "безопасный счет"

Мошенники предлагали взять займ и перевести его на "безопасный счет"

Фото: Анна СЕМИНА

Мошенники пытались обмануть 51-летнюю жительницу Бийска, но у них ничего не получилось. Подробности неудавшейся аферы рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Женщине позвонил неизвестный, сказал, что он якобы сотрудник банка. По его словам, злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит, - рассказывают в полиции.

Для того, что «мошенники» не смогли провернуть свою аферу, якобы требуется взять займ самой, а затем перевести его на «безопасный счет». К счастью, женщина была в курсе таких схем обмана, читала памятку, которую ей приносил участковый, так что не поддаваясь панике она просто положила трубку и передала информацию в полицию.