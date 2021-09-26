Около 160 барнаульцев бесплатно проверились на ВИЧ

Акция в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 25 сентября, в Барнауле прошла Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Ее посетили около 160 человек, сообщают в пресс-службе администрации города.

- Тестирование было анонимным и бесплатным, сопровождалось до- и послетестовым консультированием по вопросам защиты от ВИЧ-инфекции, - поясняют в мэрии.

Впервые такая акция прошла в Алтайском крае в прошлом году. Тогда бесплатно на ВИЧ сделали тест более 500 человек из пяти городов. В этот раз такая возможность была у жителей Барнаула, Бийска и Новоалтайска.