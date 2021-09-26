В поселке Южном насмерть сбили женщину

ДТП на Южном в Барнауле (фото: скриншот страницы instagram.com/gibdd22/)

В субботу, 25 сентября, в барнаульском поселке Южный произошло ДТП со смертельным исходом: скончалась сбитая женщина-пешеход. Об этом сообщает ГИБДД по городу на своей странице в Instagram.

- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в 20.05, на улице Дзержинского, в районе дома 43а, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota Town Ace, допустил наезд на пешехода, женщину, 1953 года рождения, - говорится в сообщении.

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась прямо на месте происшествия. По факту данной аварии проводится проверка.