Барнаульцы оценили преобразившуюся Мизюлинскую рощу

Обновленная роща. Фото: скриншот со страницы instamam_brn в Instagram

Жители краевой столицы оценили обновление Мизюлинской рощи. В комментариях в instagram-аккаунте instamam_brn пользователи оставляют восторженные сообщения под снимками из рощи.

– Поистине волшебное преображение Мизюлинской рощи, – сказано в публикации.

В комментариях горожане пишут, что роща изменилась до неузнаваемости и хотят, чтобы так было в каждом микрорайоне Барнаула.

Напомним, благоустройство Мизюлинской рощи проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2020 году эту площадку выбрали сами жители благодаря интернет-голосованию.