Четырех человек спасли на пожаре в Рубцовске

Причину пожара установят специалисты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Рубцовске 25 сентября произошел пожар в двухэтажном доме. Из здания спасли четырех человек, сообщает региональное управление МЧС.

– Сообщение о пожаре по улице Павлова поступило в службу спасения в первом часу дня. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в одной из квартир двухэтажного дома. Газодымозащитники немедленно приступили к эвакуации людей, из опасной зоны вывели четверых человек, – отметили в ведомстве.

В результате произошедшего никто не пострадал. Спасатели оперативно справились с огнем. В доме успел выгореть пол и домашние вещи на площади около одного квадратного метра.

Причину пожара установят специалисты.