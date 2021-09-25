Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 25 сентября 2021 составляет 5317

За сутки умерли 25 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 25 сентября скончались 5317 человек с коронавирусом, в том числе 4102 случая от COVID-19, 1215 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 25 человек с коронаврусом. 22 из них скончались из-за COVID-19, три по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 76423, в том числе 5538 детей.

Из общего числа заболевших 903 случаев – завозные, в том числе, 248 – из-за рубежа; 47884 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 76423 заболевших: 17163 – у больных внебольничной пневмонией, 50584 – у заболевших ОРВИ, в 8676 случаях – бессимптомное течение.