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Общество25 сентября 2021 13:40

В Барнауле 40 отличников получили деньги от главы города

Герман Архаров
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Школьники получили по 13200 рублей

Школьники получили по 13200 рублей

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле талантливых школьников наградили денежными выплатами от мэра. Об этом сообщает горадминистрация.

– В этом году от школ города 40 отличников стали победителями и получат выплаты. На их счету - исследовательские работы, высокие результаты в предметных олимпиадах, научные, творческие и спортивные победы, участие во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, соревнованиях, активная общественная деятельность ,– отметили в мэрии.

Школьники получили по 13200 рублей. Талантливую молодежь в краевой столице поощряют деньгами от мэра с 1992 года. За это время стипендиатами стали более двух тысяч человек, среди которых свыше тысячи школьников.