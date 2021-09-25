В Барнауле 40 отличников получили деньги от главы города

Школьники получили по 13200 рублей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле талантливых школьников наградили денежными выплатами от мэра. Об этом сообщает горадминистрация.

– В этом году от школ города 40 отличников стали победителями и получат выплаты. На их счету - исследовательские работы, высокие результаты в предметных олимпиадах, научные, творческие и спортивные победы, участие во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, соревнованиях, активная общественная деятельность ,– отметили в мэрии.

Школьники получили по 13200 рублей. Талантливую молодежь в краевой столице поощряют деньгами от мэра с 1992 года. За это время стипендиатами стали более двух тысяч человек, среди которых свыше тысячи школьников.