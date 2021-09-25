Пьяных водителей ловят в Барнауле

Правоохранители проводят профилактическое мероприятие Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября в Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с членами народной дружины «Барнаульская» проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

– Пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра, – напоминают в ведомстве.

Всех, кто свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль пьяным, просят сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 391-090.