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Общество25 сентября 2021 12:14

Пьяных водителей ловят в Барнауле

Всех, кто свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль пьяным, просят сообщить в ГИБДД Барнаула
Герман Архаров
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Правоохранители проводят профилактическое мероприятие

Правоохранители проводят профилактическое мероприятие

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября в Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с членами народной дружины «Барнаульская» проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

– Пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра, – напоминают в ведомстве.

Всех, кто свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль пьяным, просят сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 391-090.