Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 сентября 2021 года составляет 76423

Количество тяжелобольных – 505 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае, по данным на 25 сентября 2021 года, увеличилось на 250 человек и составляет 76423 случая инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 25 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 646 человек. Кроме этого, 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216, – отметили в оперштабе.

Минздрав края развернул 3714 коек, к кислороду подключены 3114, с ИВЛ – 322

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 53 человека. Всего их – 58998.