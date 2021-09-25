Жителя Алтая осудили на 20 лет за жестокое убийство пенсионера

Приговор вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летнего жителя Горняка осудили за жестокое убийство местного жителя. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Алтайского края.

– Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что житель Горняка будучи в агрессивном состоянии, зашел в дом потерпевшего. Произошла ссора, в ходе которой на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес пенсионеру не менее 27 ударов ножом в лицо и шею, а затем, используя взятую в доме кочергу, не менее 7 ударов по голове, – отметили в ведомстве.

Пенсионер скончался на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

Нападавший ранее уже был судим. В этот раз его приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный и его защитник обжаловали вердикт и приговор, но суд второй инстанции отклонил все доводы апелляционных жалоб, указав на законность и обоснованность вынесенных судебных решений.