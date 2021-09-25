В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков

Победители и призеры среди младших юношей

18 и 19 сентября на биатлонном комплексе состоялись городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11 - 14 лет. Соревнования организованы ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

В мероприятии приняли участие как юные биатлонисты, которые занимаются биатлоном несколько лет, так и совсем маленькие, начинающие спортсмены.

Огневой рубеж

Эти старты подвели итоги летней подготовки ребят-биатлонистов. Впереди - зимний сезон и начало подготовки к кубку Анны Богалий «SkIMir».

Победителями и призерами в своих группах стали:

Младшие девушки 11-12 лет: 1 место Саватеева Мария; 2 место Петракова Дарья; 3 место Потапова Софья.

Победители и призеры среди младших девушек

Младшие юноши 11 –12 лет: 1 место Токарев Макар; 2 место Чупак Дмитрий; 3 место Каврыжников Александр.

Юноши 13-14 лет: 1 место Егоров Платон; 2 место Немцев Владислав; 3 место Долгов Марк.

Чемпион соревнований Егоров Платон Фото: материалы пресс-служб

Девушки 13-14 лет: 1 место Лагно Диана; 2 место Ануфриева Анастасия; 3 место Булгакова Софья.