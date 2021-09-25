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Общество25 сентября 2021 9:10

Александро-Невский собор открыли в Барнауле

Там уже прошла литургия
Герман Архаров
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Собор расположен на улице Антона Петрова, 221

Собор расположен на улице Антона Петрова, 221

Фото: Виталий БАРАБАШ

В субботу, 25 сентября, в Барнауле официально открыли Александро-Невский собор. Об этом сообщают на странице napulse.tv в Instagram.

– С 8 утра прошло открытие и освящение Собора, первая литургия. Этого события ждали несколько десятков лет: дата освящения храма выгравирована на каменной доске на входе в храм, – говорится в сообщении.

Собор расположен на улице Антона Петрова, 221. Прихожане отмечают, что внутри очень просторно и красиво. Кроме того, они пишут, что внутри все наполнено сиянием, блеском и чистотой.