Александро-Невский собор открыли в Барнауле

Собор расположен на улице Антона Петрова, 221 Фото: Виталий БАРАБАШ

В субботу, 25 сентября, в Барнауле официально открыли Александро-Невский собор. Об этом сообщают на странице napulse.tv в Instagram.

– С 8 утра прошло открытие и освящение Собора, первая литургия. Этого события ждали несколько десятков лет: дата освящения храма выгравирована на каменной доске на входе в храм, – говорится в сообщении.

Собор расположен на улице Антона Петрова, 221. Прихожане отмечают, что внутри очень просторно и красиво. Кроме того, они пишут, что внутри все наполнено сиянием, блеском и чистотой.