Алтайского предпринимателя обвиняют в неуплате 16,5 млн рублей налогов

Правоохранители завершили расследование Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнесмена из Барнаула будут судить по обвинению в неуплате налога в крупном размере. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, с января 2017 по сентябрь 2019 года директор фирмы внес в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и налога, подлежащего уплате в бюджет: завысил вычеты, на которые общество якобы имело право от фактически не совершавшихся сделок по приобретению товаров, работ и услуг, а также незаконно и необоснованно уменьшил общую сумму НДС к уплате на размер этих вычетов, – отметили в ведомстве.

По информации Следкома, в итоге бизнесмен уклонился от уплаты в бюджет налога на общую сумму более 16, 5 млн рублей.

Во время предварительного следствия предприниматель отношение к вине по предъявленному обвинению не высказал. На его имущество стоимостью более 6 млн рублей наложили арест. Кроме того, прокуратурой края заявлен гражданский иск на сумму неуплаченного налога. Уголовное дело направили в суд.