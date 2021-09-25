Renault Logan врезался в киоск после ДТП в Барнауле

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

24 сентября в Барнауле в районе дома № 44 по улице Георгиева столкнулись две иномарки. После этого один из автомобилей врезался в киоск, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Spacio не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan. После чего Renault совершил наезд на дорожный знак и киоск, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 сентября в Барнауле автомобиль ВАЗ сбил мальчика, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.