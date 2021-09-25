Елена Хрусталева досрочно сдала мандат депутата Барнаульской гордумы

Елена Хрусталева участвовала в выборах в АКЗС от КПРФ по одномандатному округу № 27 Фото: Олег УКЛАДОВ

Коммунистка Елена Хрусталева добровольно и досрочно сдала мандат депутата Барнаульской гордумы седьмого созыва. Об этом сообщает «Политсиб.ру».

– Накануне заседания БГД Елена Хрусталева написала заявление о сложении полномочий, чтобы 7 октября вступить в полномочия депутата АКЗС. После официального решения она поблагодарила коллег за прошедшие четыре года работы созыва, – отмечает издание.

Елена Хрусталева участвовала в выборах в АКЗС от КПРФ по одномандатному округу № 27. Она победила единоросса Вячеслава Перерядова.

Напомним, по итогам прошедших выборов алтайский парламент пополнится новыми лицами. Вместо прежних четырех фракций в новом составе АКЗС будет пять. Свои места отвоевали «Коммунисты России». Подробнее об этом можно прочитать здесь.